СБУ затримала на Харківщині пропагандиста, який працював на окупантів та розповсюджував газету «Харьков Z»

Співробітники Служби безпеки затримали ще одного поплічника ворога, який під час окупації Куп’янського району здійснював пропагандистську діяльність, спрямовану на виправдовування агресії рф проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 34-річний безробітний з села Петропілля Куп’янського району Харківської області, який на початку повномасштабної агресії потрапив під російську окупацію.

На початку літа 2022 року він одержав від місцевої гауляйтерки велику кількість різних випусків російських пропагандистських газет «Харьков Z».

Встановлено, що у цих «виданнях» містилися виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України, містилися спроби представити російську агресію як нібито внутрішньогромадянський конфлікт в Україні. Також, на шпальтах цих газет кремлівські пропагандисти глорифікували російських воєнних злочинців з-поміж військовослужбовців зс рф, вихваляли російське політичне керівництво та закликали до насильницької зміни меж міжнародно визнаної території України.

Потрапивши під вплив брехливої кремлівської пропаганди чоловік вирішив розповсюдити усі ці агітаційні матеріали серед мешканців окупованого села.

Він особисто обходив подвір’я своїх односельців та роздавав ці газети або особисто в руки, або вкладав їх до поштових скриньок.

Ініційовані Службою безпеки судові лінгвістичні експертизи підтвердили протиправний характер інформації, яка містилася у випусках російських пропагандистських газет.

Після звільнення села від рашистів ворожий поплічник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ зібрали докази його злочинної діяльності та притягнули до передбаченої законом кримінальної відповідальності.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

За такі злочини зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости