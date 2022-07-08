СБУ затримала у Харкові проросійського інтернет-агітатора

Співробітники СБУ затримали 45-річного мешканця Харкова, який на особистих сторінках у соціальних мережах підтримував діяльність збройних сил рф проти України та розміщував проросійські пропагандистські ролики в яких вихваляються збройні сили країни-агресора.

Розповсюджуючи у соціальних мережах антиукраїнські публікації він діяв на шкоду інтересам України, що згідно з останніми змінами до Кримінального кодексу України є злочином.

Наразі тривають слідчі дії та готується оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України).

За такий злочин проросійському агітатору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости