Шахрайство під виглядом соціальних виплат: харківська кіберполіція виявила злодіїв

Зловмисники створювали та розсилали фішингові посилання під виглядом оформлення соціальної допомоги.

У такий спосіб вони отримували дані про банківські картки громадян і надалі привласнювали з них гроші, повідомляє пресслужба кіберполіції.

Організували протиправну діяльність двоє мешканців Харківщини. До «схеми» молодики залучили ще двох спільників. Організатори створювали фішингові сайти, інтерфейс яких був подібним до офіційних вебресурсів державних банків.

Фігуранти обмінювались фішинговими посиланнями із іншими спільниками у спеціально створеному Telegram-каналі. Надалі правопорушники поширювали посилання на фішингові вебсайти серед користувачів соціальних мереж та месенджерів.

Громадянам пропонували заповнити онлайн-форми для отримання фінансової допомоги від міжнародних організацій або виплати соціальної допомоги від держави, у тому числі єПідтримки.

Перейшовши за посиланнями, потерпілі потрапляли на фішинговий ресурс, де вводили дані банківських карток.

У такий спосіб зловмисники отримували доступ до рахунків громадян та привласнювали їх заощадження. В подальшому отримані кошти правопорушники «виводили» на підконтрольні рахунки за допомогою платіжних систем.

Поліцейські провели обшуки в оселях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські картки та гроші.

За результатами розслідування правоохоронцями встановлено 13 епізодів злочинної діяльності членів угруповання.

Фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії з метою встановлення повного кола потерпілих осіб.

Агентство Телевидения Новости