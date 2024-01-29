Шукав патріотів та влаштовував обшуки в оселях українців: колаборанту з Харківщини заочно повідомили про підозру

Під час захоплення російськими військовими міста Балаклія на Харківщині місцевий житель вирішив побудувати «карʼєру правоохоронця». Він свідомо та добровільно зайняв посаду «бойца специального отделения быстрого реагирования Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Псевдополіцейський охороняв адміністративну будівлю, де перебувала «нова влада», проводив «профілактику» з раніше судимими особами та «розкривав злочини» за російським законодавством.

Також колаборант проводив «обшуки» з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 27-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрюваний переховується від слідства на території рф. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости