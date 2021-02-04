Силовики озвучили статистику раскрытия преступлений. Какие районы области стали самыми криминальными?

Борьба с наркотиками в регионе - один из самых проблемных вопросов, говорят силовики. Дилеры каждый раз придумывают новые методы их распространения и ищут пути, по которым их будет сложнее выявлять. Однако с начала года, уверяют правоохранители, работают в усиленном режиме. Только в течение января проведены сотни обысков, закрыты 2 нарколаборатории - в Киевском и Дергачевском районах, а также наркопритоны. Изъято более 100 килограммов каннабиса.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

Всі державні органи влади вже приймаються питанням боротьби із наркозакладниками, окрім працівників спецпідрозділу правоохоронних орагнів, який має цих злочинців знешкоджувати. Розуміючи неадекватність вжитих правоохоронцями заходів, Міністр внутрішніх справ 5 січня поточного року на нараді у Харкові особисто доручив підлеглим вжити відповідних заходів. Як наслідок - працівниками Національної поліції лише за минулий тиждень проведено понад 2 сотні обшуків.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Явно видно позитивну тенденцію у виявленні та документуванні наркозбутів на території області. Про підозру повідомлено 161 особі у вчиненні 1018 правопорушень. Торік лише 735 правопорушень. Питома вага розкриття складає 91 відсоток. торік - 83. Припинено роботу 49 наркопритонів. Викрито 7 лабораторій. Встановлено 151 особу, причетну до розповсюдження. Оголошено підозр 175. Заблоковано 3 телеграмм-канали.

В общем, статистика раскрытия преступлений в Харьковской области в течение последнего года улучшилась, отмечают силовики. Но в прокуратуре подчеркивают - в некоторых районах, наоборот, тенденция отрицательная. При чем это касается и непосредственно Харькова, и населенных пунктов за пределами областного центра. Есть дела, в которых затягиваются сроки досудебного расследования, отмечают в прокуратуре, кроме того, до сих пор не найдены виновные в резонансных убийствах, которые произошли раньше. В частности, это касается нападения на 15-летнюю Алису Онищук, которую изнасиловали и убили возле Покотиловки еще в 2018-м году.

Владимир Лымарь, первый заместитель прокурора Харьковской области:

Харківський район - 2018 рік, де згвалтування було поєднано із вбивством неповнолітньої Оніщук. Сподіваюся, що відомості щодо розкриття будуть незабаром.

Попри тенденцію до зменшення рівня злочинності, в Чугуївському та Новобаварському районах їхня кількість, навпаки, зростає. Викликає занепокоєння кількість розбійних нападів в Індустірлаьному, Немишлянському, Дергачівському районах.

Начальник следственного управлении, Сергей Чиж, говорит - критику поповоду работы подопечных осознает, и ситуацию с раскрытием тяжких преступлений пытаются исправить. Руководители определенных подразделений в районах, которые работали некачественно, уже были привлечены к ответственности, говорит Чиж, и по некоторым полицейских проведены служебные расследования.

Сергей Чиж, нач. следственного управления ГУНП в Харьковской области:

Розуміючи ситуацію та маючи довіру, слідство на сьогодні - під відомчим контролем начальника Голвоного управління та процесуальним керівництвом прокурора чітко зосереджено на розкриття тяжких, особливо тяжких і резонансних злочинів. Розкрито та відпрацьовано - вбивств 94 відсотки, розбійних нападів - 77 (це плюс 3 відсотки).

Из положительных итогов работы за последние полгода: предупреждение терактов и других преступлений против основ национальной безопасности, оперативное реагирование на нарушение общественного порядка в разных уголках области и разрешение конфликтов во время митингов с участием представителей общественных организаций и политических партий.

Агентство Телевидения Новости