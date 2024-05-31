Скеровано до суду справи двох зрадників з Харківщини, які влаштувалися водіями до окупантів
Працівники ДБР завершили розслідування щодо двох водіїв-колаборантів з міста Куп’янська на Харківщині, які до окупації населеного пункту працювали водіями у місцевому правоохоронному органі.
Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
За даними слідства, коли окупанти захопили місто, фігуранти влаштувалися водіями вже в окупаційному каральному органі.
Під час звільнення регіону чоловіки втекли разом з загарбниками. Вони обвинувачуються у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Обвинувальний акт направлено до суду.
Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.