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Скеровано до суду справи двох зрадників з Харківщини, які влаштувалися водіями до окупантів

Скеровано до суду справи двох зрадників з Харківщини, які влаштувалися водіями до окупантів

Працівники ДБР завершили розслідування щодо двох водіїв-колаборантів з міста Куп’янська на Харківщині, які до окупації населеного пункту працювали водіями у місцевому правоохоронному органі.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, коли окупанти захопили місто, фігуранти влаштувалися водіями вже в окупаційному каральному органі.

Під час звільнення регіону чоловіки втекли разом з загарбниками. Вони обвинувачуються у державній зраді та колабораціонізмі (ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Обвинувальний акт направлено до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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