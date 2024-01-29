Співпрацювала з ворогом: на Харківщині від роботи відсторонили голову Вовчанського районного суду

Харківською обласною прокуратурою було подано дисциплінарну скаргу стосовно голови Вовчанського районного суду Харківської області. 24 січня 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Нагадаємо, суддя добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками, які окупували м. Вовчанськ. Завдяки її сприянню було утворено незаконний судовий орган — «Волчанский районный суд Харьковской области». Зрадниця обійняла у ньому посаду «председателя».

Суддя провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів. Зрадниця також додала, що вона буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території рф, а після повернення – особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання російського законодавства.

Суддя повідомила, що для роботи у суді під її головуванням необхідний паспорт громадянина рф та закликала підлеглих якнайшвидше його отримати. У приміщенні суду зрадниця навіть організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів.

Агентство Телевидения Новости