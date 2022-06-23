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«Страченого фотожурналіста Макса Левіна, ймовірно, допитували і катували окупанти»: зібрано докази

«Страченого фотожурналіста Макса Левіна, ймовірно, допитували і катували окупанти»: зібрано докази

Інформація була зібрана в ексклюзивному розслідуванні організації «Репортери без кордонів» (RSF), представники якої відвідали Україну 24 травня по 3 червня.

● Розслідувачам з RSF вдалося визначити місце злочину та відшукати розстріляний автомобіль Макса Левіна;

● на місці події знайдено кілька куль разом з посвідченням особи Олексія Чернишова, солдата, який був з Левіним;

● зібрано кілька предметів із можливими слідами ДНК російських солдатів;

● з допомогою металошукача було знайдено кулю, якою, ймовірно, влучили в Левіна.

«Аналіз фотографій місця злочину, зроблених на місці спостережень та матеріалу зібраних доказів чітко вказують на страту. Макс Левін та його друг розплатилися своїми життями за боротьбу за достовірну інформацію», — заявив генеральний секретар RSF Крістоф Делуар.

Повний звіт RSF можна переглянути тут: https://imi.org.ua/news/zibrani-dokazy-svidchat-shho-maksa-levina-stratyly-rozsliduvannya-reporteriv-bez-kordoniv-i46327

Источник: https://t.me/spravdi/11318

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