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Стрельба и взрыв на Кузнецкой началась с драки

Стрельба и взрыв на Кузнецкой началась с драки

В сети появилось видео конфликта на улице Кузнецкой, возле областного дома ребенка в Шевченковском районе Харькова, в результате которого произошла стрельба и прогремел взрыв.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как к воротам подъезжает автомобиль Mercedes белого цвета, из которого вышли четверо молодых мужчин. 

Они подошли к другой группе мужчин, и в этот момент между ними началась драка.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что между неизвестными произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа.

В Харькове и области введена полицейская операция "Сирена".

Полицией открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 ( хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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