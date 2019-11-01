Стрельба на Клочковской: полиция нашла еще один тайник с оружием

В ходе расследования факта стрельбы по улице Клочковской в ​​Харькове полицейские обнаружили еще один схрон с оружием, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили на участке в садовом кооперативе, который принадлежал главному фигуранту уголовного производства по факту стрельбы 25 октября по улице Клочковской.

На след тайника с оружием правоохранителей вывела служебная собака.

В нем правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Для исследования всего изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза.

Напомним, 25 октября в Харькове средь бела дня произошла перестрелка, в результате которой один из мужчин погиб, другой получил тяжелые травмы.

Через полчаса после стрельбы полицейские вышли на след дерзкого злоумышленника. Но задержать его не удалось - мужчина подорвал себя гранатой.

Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - «умышленное убийство», «покушение на умышленное убийство», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Сейчас указанные уголовные производства объединены в одно.

Кроме того, следователем Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование по факту самоубийства 47-летнего нападающего, и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

Агентство Телевидения Новости