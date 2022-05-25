25.05.2022 22:20
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Стрілянина на Холодній Горі: вбито чоловіка в мікроавтобусі тероборони
Сьогодні ввечері близько 20:30 на вулиці Волонтерській, 61 (Холодна Гора) в мікроавтобусі «Соболь» із логотипом ТрО пролунали кілька пострілів.
Про подію повідомляють місцеві Telegram-канали. На лобовому склі видно сліди від куль, скло бокової двері вибите.
На передньому пасажирському сидінні знаходиться тіло чоловіка у форменому одязі. Подробиці з’ясовуються.
Правоохоронці ситуацію поки що не прокоментували.