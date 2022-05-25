Стрілянина на Холодній Горі: вбито чоловіка в мікроавтобусі тероборони

Сьогодні ввечері близько 20:30 на вулиці Волонтерській, 61 (Холодна Гора) в мікроавтобусі «Соболь» із логотипом ТрО пролунали кілька пострілів.

Про подію повідомляють місцеві Telegram-канали. На лобовому склі видно сліди від куль, скло бокової двері вибите.

На передньому пасажирському сидінні знаходиться тіло чоловіка у форменому одязі. Подробиці з’ясовуються.

Правоохоронці ситуацію поки що не прокоментували.

Агентство Телевидения Новости