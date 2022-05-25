Криминал
Перейти к списку новостей
25.05.2022 22:20
Просмотров: 177

Стрілянина на Холодній Горі: вбито чоловіка в мікроавтобусі тероборони

Стрілянина на Холодній Горі: вбито чоловіка в мікроавтобусі тероборони

Сьогодні ввечері близько 20:30 на вулиці Волонтерській, 61 (Холодна Гора) в мікроавтобусі «Соболь» із логотипом ТрО пролунали кілька пострілів.

Про подію повідомляють місцеві Telegram-канали. На лобовому склі видно сліди від куль, скло бокової двері вибите.

На передньому пасажирському сидінні знаходиться тіло чоловіка у форменому одязі. Подробиці з’ясовуються.

Правоохоронці ситуацію поки що не прокоментували.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 