Студента, який у Харкові завдав ножових поранень трьом перехожим, взяли під варту

21 липня близько 21:00 харківʼянин, студент першого курсу одного з місцевих вишів, у нетверезому стані перебував разом зі своїми друзями на вулиці Гвардійців Широнінців у Харкові. Аби «повеселитися», він здійснив у повітря постріл зі стартового пістолета.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Мешканці будинків, перехожі, маленькі діти злякались. До хулігана підійшов небайдужий 50-річний чоловік та попросив припинити стрілянину. Зловмисник почав махати руками перед обличчям чоловіка та лаятись нецензурними словами. В цей час до них підбігла 40-річна жінка, яка теж намагалась заспокоїти правопорушника. Проте він розлютився ще більше та вдарив жінку ножем по руці», – йдеться у повідомленні.

Чоловік, намагаючись зупинити злочинні дії юнака, повалив його землю, але той почав хаотично завдавати йому ударів ножем по тілу. У цей час до них підбігла 43-річна жінка. Від зловмисника вона теж отримала ножове поранення.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 19-річному громадянину за фактом хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Зловмисника затримано. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости