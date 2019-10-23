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Суд арестовал экс-заместителя министра экономики

Суд арестовал экс-заместителя министра экономики

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко.

Как сообщает пресс-служба суда, Бровченко арестовали с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен.

"По результатам рассмотрения ходатайства судом вынесено постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде 1770 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 3,4 млн грн", - говорится в сообщении.

Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене по ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 УК Украины. Ему инкриминируют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более 16,5 млн долларов.

 

Агентство Телевидения Новости

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