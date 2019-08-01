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Суд оставил под арестом подозреваемого в избиении харьковского телеоператора

Суд оставил под арестом подозреваемого в избиении харьковского телеоператора

Коллегия судей оставила под круглосуточным домашним арестом четвертого подозреваемого в избиении харьковского оператора теленовостей Вадима Макарюка.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, сегодня, 1 августа, коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционных жалоб прокурора и защитников подозреваемого Михаила Базалея, поданных на решение следственного судьи Киевского районного суда Харькова об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 7 июня 2019 на территории торгового центра «Барабашово» произошел конфликт среди предпринимателей и представителей общественных объединений. Во время конфликта был жестоко избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк.

16 июля 2019 одному из четырех подозреваемых - Михаилу Базалею – судом была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства.  Ему было запрещено покидать дом без разрешения следственного органа, прокурора или суда круглосуточно, в пределах срока досудебного расследования, до 10 августа 2019 года.

Подозрение Михаилу Базалею органом досудебного расследования предъявлено по части 3 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и части 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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