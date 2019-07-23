Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:17
Просмотров: 106

Суд пересмотрит меру пресечения четвертому подозреваемому в избиении харьковского телеоператора

Суд пересмотрит меру пресечения четвертому подозреваемому в избиении харьковского телеоператора

25 июля 2019 коллегия судей будет рассматривать апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи об избрании меры пресечения подозреваемому Михаилу Базал.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Судебное заседание назначено на 14:00.

Напомним, 16 июля 2019 подозреваемому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства.  При этом ему было запрещено его покидать без разрешения следственного органа, прокурора или суда круглосуточно, в пределах срока досудебного расследования, до 10 августа 2019 года.  

Подозрение Михаилу Базал  предъявлено по части 3 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и части 2 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 7 июня 2019 на территории торгового центра «Барабашово» произошел конфликт среди предпринимателей и представителей общественных объединений. Во время конфликта был жестоко избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк.

Председательствующим по делу назначен судья Валерий Бездитко.

Судьи коллегии - Виктор Цилюрик и Ярослав Чопенко.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 