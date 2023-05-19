Суддя-колядник 2.0

"До мене на зберігання приносили гроші", — підозрюваний у хабарі на $2,7 млн голова Верховного Суду Князєв.

Під час засідання Вищої ради правосуддя нині відсторонений від посади Князєв повідомив, що його кабінет "не є режимно-секретним об'єктом", туди може прийти будь-хто.

"До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігалися", — заявив він.

**Суддя-колядник Ігор Зварич теж зберігав у себе "гроші, які судді здавали на ремонт приміщень суду". До того, як це стало мейнстрімом.

Джерело: https://t.me/znua_live/93481

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