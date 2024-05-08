СБУ повідомила про підозру бойовикам, які брали участь у «м’ясних» штурмах позицій ЗСУ під Роботиним

Служба безпеки зібрала доказову базу ще на трьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на південному фронті.

У 2023 році зловмисники добровільно вступили до лав окупаційних угруповань «Шторм» Південного військового округу країни-агресора.

Там вони брали безпосередню участь у «м’ясних» штурмах оборонних позицій ЗСУ на Запоріжжі.

Українські захисники взяли всіх трьох фігурантів у полон під час боїв у районі Роботиного у грудні минулого року та лютому цього року.

Один із бойовиків після знищення його підрозділу три дні переховувався у вирвах на полі бою, доки не був затриманий воїнами Сил оборони.

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованого Криму.

Відбуваючи «строк» у російській тюрмі за крадіжку, в кінці 2023 року він уклав контракт з міноборони рф і таким чином отримав «дострокове звільнення» з колонії.

Звідти його одразу призначили до 5-го батальйону «Шторм-V» 42-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф.

Після нетривалої підготовки на полігонах тимчасово захопленого Криму бойовика перекинули на Запорізький напрямок для участі у майже безперервних штурмах передових позицій ЗСУ.

Ще одним зрадником є мешканець Севастополя. У жовтні 2023 року він приєднався до батальйону «Шторм-Z» 56-го десантно-штурмового полку російських військ.

Перебуваючи на посаді стрільця, він спочатку облаштовував вогневі позиції рашистів поблизу селища Вербове, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ.

Третім фігурантом виявився житель Джанкойського району Криму. Восени 2023 року зловмисник «мобілізувався» до десантно-штурмового підрозділу збройних сил рф.

Після бойового навчання на одному з полігонів півострова його передислокували на передову під Роботине.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії бойовика-рецидивіста з окупаційного «Шторм-V» додатково кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Запорізькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: ssu.gov.ua

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