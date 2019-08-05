Судебное заседание по делу Добкина перенесли

Сегодня в Дзержинском суде Харькова должно было состояться судебное заседание по делу о незаконной передаче земли, в котором одним из подозреваемых является экс-глава Харьковской ОГА и народный депутат Михаил Добкин.

Как сообщает Укринформ, судебное заседание по делу не состоялось из-за того, что один из судей находится в отпуске, а один из защитников Добкина занят в другом судебном процессе.

Суд перенес слушание дела на 4 сентября.

Отметим, судебные заседания, начиная с 2018 года, переносились неоднократно по разным причинам.

Как сообщалось, речь идет о деле о выделении 36-ти земельных участков в Харькове общей площадью 78 га и нормативной стоимостью более 220 млн грн., которые безвозмездно в собственность получили кооперативы в 2008-2010 годах.

13 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение Добкина к уголовной ответственности. 15 июля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в сумме 50 млн грн. После внесения залога Добкина освободили.

По делу вместе с Добкиным проходят экс-заместитель Харьковского городского головы Татьяна Овинникова, главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель начальника управления земельных отношений Борис Баронин и руководители ряда обслуживающих кооперативов.

Агентство Телевидения Новости