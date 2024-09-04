Судитимуть нардепа від ОПЗЖ, який фінансував Росгвардію в Криму

Міжвідомча слідча група ДБР та СБУ завершила розслідування стосовно підозрюваного у держзраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та його наближеної особи.

Виконуючи завдання агресорів, він робив численні публічні виступи у ЗМІ України та рф. Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України тощо.

Також влітку 2013 року фігурант придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у курортному селищі Сімеїз АР Крим. Для приховування цього факту він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму. Після незаконної анексії півострову, він уклав договір з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Министерства внутренних дел рф» для забезпечення безпеки своєї нерухомості.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4644

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