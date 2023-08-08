Труп на гойдалці дитячого майданчика: в Чугуєві вбили чоловіка

Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який вбив свого знайомого.

Чоловік на дитячому майданчику міста Чугуїв наніс товаришу не менше п’яти ножових поранень від яких той помер, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

5 серпня до поліції зателефонувала місцева мешканка.

Вона повідомила, що на території дитячого майданчику на гойдалці виявила тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку Чугуївського районного управління поліції.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що до злочину причетний 63-річний місцевий мешканець.

Чоловік пояснив, що вони з потерпілим разом вживали алкогольні напої.

Через конфлікт зловмисник наніс знайомому ножем тілесні ушкодження та пішов з місця події.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

7 серпня в суді підозрюваному обрано запобіжний захід у виглядів тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости