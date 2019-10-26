В Днепропетровской области заключенный напал на конвой: есть погибший

В Днепропетровской области заключенный напал на конвой и убил одного военного.

Об этом сообщили в Центральном территориальном Управлении Национальной гвардии Украины на своей странице в Facebook.

"25 октября 2019 около 21:30 на пути следования железнодорожной стражи по маршруту "Днепр - Кривой Рог" гражданин, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение уголовного преступления, совершил нападение на должностных лиц караула с целью их обезоруживания и дальнейшего побега. Нападающего удалось обезвредить и обезоружить. Однако в результате нападения один из военнослужащих получил ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

По факту случившегося назначено служебное расследование.

Агентство Телевидения Новости