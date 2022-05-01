В Европарламенте считают необходимыми санкции против IT-индустрии рф

Западные санкции уже воздействуют на IT-индустрию в россии, а дополнительные санкции против программного обеспечения и IT-услуг, произведенных в россии, окажут дополнительное необходимое давление на путинский режим.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс.

«Похоже, что мы должны будем прибегнуть также к санкциям против российского IT-сектора, так как другого пути, кроме как усиливать санкционное давление у нас нет, это лишь вопрос времени. Сегодня, западные компании пользуются программами и услугами, которые производят в россии или предоставляют из россии, им придется найти других поставщиков, в других странах, к примеру в Украине», — заявил политик.

«Я считаю, что это и вправду только вопрос времени, когда мы введем эти санкции. IT-индустрия в россии уже страдает от санкций, введенных в ответ на страшные преступления правящего в россии режима и такие новые санкции нанесут еще дополнительное и необходимое давление. Это разумная инициатива для стран Европейского союза и международного сообщества в целом», — подытожил Петрас Ауштрявичюс.

Источник: sprotyv.info

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