В Харкові знайшли мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку

Патрульна поліція виявила мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку.

Вчора вночі, під час патрулювання Основ’янського району патрульні зупинили водія мотоцикла Piggio за порушення ПДР, повідомляє патрульна поліція в Харківській області.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій не мав права керувати цим типом транспортних засобів.

Також, перевіривши наявні бази даних, стало відомо, що мотоцикл знаходиться у міжнародному розшуку.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими буде надана кваліфікація події.

Агентство Телевидения Новости