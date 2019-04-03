В Харькове ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 240 миллионов гривен

В Харькове донецкие правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств на сумму более 240 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов, которое привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.

Установлено, что группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличность.

В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам.

Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом, в течение 2018-2019 годов было проконвертировано больше 240 миллионов гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и месту жительства фигурантов в Харькове правоохранители изъяли регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс грн, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности злоумышленников.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости