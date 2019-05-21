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В Харькове на улице задержали мужчину с гранатой

В Харькове на улице задержали мужчину с гранатой

Корпус гранаты "РГД-5" и запал к ней обнаружили правоохранители у 33-летнего харьковчанина на улице Рудика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обнаружили злоумышленника 21 мая около в 14:00 патрульные полицейские во время патрулирования улицы.

Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехники изъяли вещественное доказательство и направили на исследование.

Как пояснил полиции мужчина, боеприпас он нашел накануне вечером в районе улицы Академика Павлова и оставил себе, чтобы в дальнейшем обменять на наркотики.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. 

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Агентство Телевидения Новости

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