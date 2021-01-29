Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:20
Просмотров: 184

В Харькове СБУ задержала полицейского на взятке в четыре тысячи долларов

В Харькове СБУ задержала полицейского на взятке в четыре тысячи долларов

Служба безопасности Украины разоблачила оперуполномоченного отдела криминальной полиции одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По предварительным данным следствия, полицейский требовал у местного жителя четыре тысячи долларов. За эту сумму чиновник обещал «решить вопрос» о непривлечении фигуранта уголовного производства к ответственности за мошенничество.

Правоохранители задержали полицейского в частном секторе областного центра во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как отметили в СБУ, операция проводилась совместно со следователем и оперативным подразделениями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 