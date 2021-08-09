В Харькове в СИЗО был убит осужденный: под суд пойдут тюремщики

Смертельный конфликт в камере СИЗО: подозреваемый в убийстве убил сокамерника, осужденного за грабеж. Последний смог достать алкоголь, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал придираться к своему соседу по камере. Тот, имея проблемы с ментальным здоровьем, бросился на обидчика с кулаками и убил его.

Работники СИЗО сами задокументировали ЧП. Проверка их действий продолжалась почти полгода, и в прокуратуре решили, что работники следственного изолятора виноваты в том, что произошло. Ведь, по инструкции, они должны разделять осужденного и подозреваемого, к тому же имевшего проблемы с психикой. Кроме этого, именно работники следственного изолятора должны были провести утром проверку и выявить запрещенный алкоголь или зафиксировать состояние алкогольного опьянения осужденного.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь облпрокуратуры

До того, особа що підозрюються у вбивстві, що була у цієй камері, вона потребувала особих умов тримання через його психичний стан. Тому саме зараз позиція прокуратури, що халатні дії працівників, а саме що особа була напідпитку, особа мала психічний специфічний стан, до того ж за інструкцією особи не повинні знаходитись в одній камері, внаслідок цих факторів - повідомлення двум співробітникам СИЗО.

Подозрение объявлено младшему инспектору и старшему по корпусу СИЗО, если их вина будет доказана в суде, то им может грозить до 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости