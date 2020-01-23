В Харькове задержали подозреваемого в квартирной краже

21 января в полицию обратилась 57-летняя харьковчанка. Она сообщила, что когда вернулась домой, то обнаружила, что дверь в квартиру взломана, а из квартиры похищена компьютерная техника, мобильный телефон и ювелирные украшения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день правоохранители разоблачили в совершении преступления 37-летнего мужчину.

У него полицейские обнаружили похищенные вещи.

Мужчину задержали. 22 января ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости