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В Харькове задержали подозреваемого в квартирной краже

В Харькове задержали подозреваемого в квартирной краже

21 января в полицию обратилась 57-летняя харьковчанка. Она сообщила, что когда вернулась домой, то обнаружила, что дверь в квартиру взломана, а из квартиры похищена компьютерная техника, мобильный телефон и ювелирные украшения. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следователем Слободского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день правоохранители разоблачили в совершении преступления 37-летнего мужчину. 

У него полицейские обнаружили похищенные вещи.

Мужчину задержали. 22 января ему сообщили о подозрении в совершении преступления. 

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Задержанному грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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