В Харьковської області окупанти крадуть людей та патрони

В СМТ Шевченкове Харківської області російські військові на місцевому базарі розпитують, де можна придбати патрони українського виробництва. Причину свого інтересу пояснюють бажанням здійснити «самостріл», видаючи його за бойове поранення. Сподіваються, що це дасть можливість повернутися додому. Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

Также у розвідці повідомляють про те, що на окупованних територіях почали зникати люди:

▪️ В Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області почастішали випадки зникнення людей. Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов’язують з «роботою» співробітників російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано. Автомобілі, якими люди намагаються евакуюватися ретельно фільтрують та повертають назад.

Агентство Телевидения Новости