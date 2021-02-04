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В Херсонской области мать школьного хулигана предстанет перед судом из-за буллинга

В Херсонской области мать школьного хулигана предстанет перед судом из-за буллинга

После рассмотрения дела в суде мать обидчика должна заплатить штраф.

Полицейские в Херсонской области составили админпротокол за буллинг на мать 11-летнего школьника после драки мальчиков. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Отмечается, что инцидент произошел в одной из школ Бериславского района.

"Перед уроком физкультуры подрались двое 11-летних одноклассников. Пострадавший пришел домой и пожаловался матери на травлю, после чего женщина позвонила в полицию. Ювенальный полицейский проверил информацию, пообщался с учениками и педагогами. Факт буллинга подтвердился", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пострадавший мальчик постоянно подвергался издевательствам со стороны одноклассника. Эту информации подтвердили ученики класса. По словам учителей, этот мальчик агрессивно ведет себя по отношению ко всем детям, на замечания не реагирует, а мать не может повлиять на сына.

"Несовершеннолетний обидчик постоянно словесно унижал одноклассника, сбрасывал его вещи с парты, толкал и угрожал побить", - объяснили в полиции.

Правоохранители составили в отношении матери обидчика административный протокол по части 3 статьи 173-4 "Буллинг (травля) участника образовательного процесса" Кодекса Украины об административных правонарушениях. После рассмотрения дела в суде мать обидчика должна заплатить штраф.

Как ранее сообщал APnews, в Украине детей начали ставить на учет в полиции из-за буллинга. Причем касается это детей любого возраста, даже самых маленьких - до 5 лет. Это - новшество, которое начало действовать формально с осени - когда начался новый учебный год.

Источник: apnews.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: буллинг

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