В ХНУ вдреагували на вбивство родини проректором

Трагедія сталася напередодні у Турції, де родина Олексія Навроцького винаймала житло. Як повідомляли новини АТН, з посиланням на турецькі ЗМІ та соцмережі. Чоловік зарізав ножем дітей – 4 та 6 років та намагався вбити дружину. Його затрмала поліція. Повідомляється, що йдется про Олексія Навроцького, проректора ХНУ. Університет виступив з заявою:

У ЗМІ та інтернет-мережі з’явилася шокуюча звістка про страшну трагедію, що сталася в сім’ї Олексія Навроцького. Офіційної інформації з боку турецьких правоохоронних органів наразі немає, всі попередні висновки — на основі інформації з турецьких ЗМІ.

Університет повідомляє, що Олексій Навроцький — працівник університету. Обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи. 25 березня надіслав заяву з проханням про надання відпустки без збереження заробітньої плати, пояснюючи необхідність цієї відпустки значним погіршенням стану здоров’я.

Університетське співтовариство вражене шокуючою звісткою.

Університет звертається з проханням не спекулювати на страшній сімейній трагедії, пов’язаній із загибеллю двох дітей і долею сім’ї.

Під час війни, яка психологічно травмує людей, спричиняє деструктивні депресивні стани, ця трагедія сприймається особливо гостро, але потребує об’єктивного і неупередженого з’ясування ситуації. Відповіді про причини та обставини подій надасть офіційне слідство.

Агентство Телевидения Новости