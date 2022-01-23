В Холодногорском районе найден труп в машине: полиция расследует убийство

Сегодня около 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Игоря Муратова в автомобиле Honda Accord находится мертвый человек – и на линию 102 позвонил прохожий.

На теле были обнаружены признаки насильственной смерти, автомобиль принадлежит погибшему, сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области. На месте работали следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 39-летний харьковчанин, с 18 января находившийся в розыске как пропавший без вести.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Агентство Телевидения Новости