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В Иордании перехвачена крупнейшая за несколько лет партия “наркотика террора”

В Иордании перехвачена крупнейшая за несколько лет партия “наркотика террора”

Власти Иордании предотвратили крупнейшую за последние годы попытку транзита наркотиков через территорию королевства. Груз направлялся из Сирии в арабские страны Персидского залива. Утверждается, что действующая на юге Сирии сеть контрабандистов связана с иранским режимом.

Правоохранительные органы Иордании на протяжении недель вели наблюдение за двумя группами наркоторговцев. Однако если обычно задержание производилось на границе королевства с Сирией, в этот раз преступников задержали на КПП, ведущем в Саудовскую Аравию. Как сообщает агентство Reuters, миллионы таблеток “каптагона” были спрятаны в тяжелой строительной технике.

Производство “каптагона” пережило взрывной рост в 2011-2013 годах в Сирии вследствие двух факторов. Во-первых, воюющим сторонам в гражданской войне были нужны психостимулирующие вещества, позволявшие военнослужащим дольше бодрствовать и быстрее реагировать на изменения обстановки. Во-вторых, сирийское государство столкнулось с падением доходов и ростом расходов вследствие охватившей страну гражданской войны и наложенных на правительство Сирии западных санкций. По-видимому, расширение централизованного производства фенетиллина, выпускаемого в виде узнаваемой таблетки, имитировавшей оригинальный немецкий препарат, до некоторой степени решало обе проблемы. В марте 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США объявило о наложении санкций на ряд граждан Сирии и Ливана, в том числе двух племянников Башара аль-Асада, в связи с их участием в производстве и распространении нелегального “каптагона”. В документе также была отмечена роль брата президента Маэра аль-Асада, уже находящегося под санкциями Управления с 2011 года.

В 2022 году доходы от экспорта “каптагона” из Сирии оценивались примерно в 30 миллиардов долларов.

В последние годы этот наркотик популярен в секторе Газы. Его использовали и террористы, участвовавшие в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Джерело: nigroll.com

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