В Изюмском районе незаконно изготавливали древесный уголь

В Изюмском районе Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила производство, деятельность которого могла бы нанести ущерб экологии региона.

Оперативники спецслужбы установили, что местный предприниматель организовал теневой бизнес по нелегальному изготовлению древесного угля. Для сырья злоумышленник использовал древесину, заготовленную во время незаконных рубок леса. Переработка осуществлялась в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем. По заключению профильных экспертов, деятельность предприятия приводила к выбросам в атмосферу большого количества угарного газа, сажи и других вредных веществ.

Правоохранители также задокументировали, что коммерсант использовал труд наемных работников без официального оформления для уклонения от уплаты налогов. Операция по блокированию преступной деятельности происходила совместно с Национальной полицией и Государственной экологической инспекцией Украины.

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