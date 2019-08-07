Криминал
Перейти к списку новостей
07.08.2019 16:13
Просмотров: 134

В Изюмском районе продолжают незаконно вырубать деревья

В Изюмском районе продолжают незаконно вырубать деревья

В центре коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что при проверке документов водитель транспортного средства не предоставил полицейским никаких разрешительных документов на древесину.

6 августа в городе Изюм в вечернее время сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль марки «Chevrolet» с прицепом. Во время проверки данного автомобиля правоохранители обнаружили, что 49-летний водитель перевозит распиленные стволы деревьев в прицепе без разрешительных документов.

Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Происхождение древесины и сумма материального ущерба устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 