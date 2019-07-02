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В Киеве изъяли 400 кг кокаина - Князев
В Киеве сотрудники полиции изъяли партию кокаина весом в 400 кг.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга.
По предварительной оценке, стоимость изъятой партии составляет около 60 млн долларов.
Как отметил Князев, наркотики были изъяты в несколько этапов. Они были доставлены контрабандным путем из Латинской Америки и готовились к отправке в страны Европы.
Правоохранители задержали 9 человек, шестерым из них уже избрали меру пресечения.
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