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В Киеве изъяли 400 кг кокаина - Князев

В Киеве изъяли 400 кг кокаина - Князев

В Киеве сотрудники полиции изъяли партию кокаина весом в 400 кг.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга.

По предварительной оценке, стоимость изъятой партии составляет около 60 млн долларов.

Как отметил Князев, наркотики были изъяты в несколько этапов. Они были доставлены контрабандным путем из Латинской Америки и готовились к отправке в страны Европы.

Правоохранители задержали 9 человек, шестерым из них уже избрали меру пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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