В квартирі в Індустріальному районі знайдено тіло жінки: підозрюваного у вбивстві затримано

Тіло 32-річної померлої зі слідами насильницької смерті виявили знайомі у квартирі в Індустріальному районі міста.

Повідомлення про подію в будинку по вулиці Бібліка надійшло до поліції 8 травня, повідомили в ГУНП Харківської області.

В ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 21-річний неодноразово засуджений за шахрайство та розбійний напад уродженець Харкова.

Як з’ясувалося, зловмисник приїхав погостити до старшого брата, який познайомив його з подругою своєї дівчини. Компанія розпивала спиртні напої. Після цього 32-річна постраждала з новим знайомим пішли до її квартири, де чоловік її вбив.

Тіло померлої направлено до моргу для встановлення точної причини смерті.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Призначено проведення низки експертиз. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости