«Херои», которых они заслужили: на болотах экс-вагнеровец пытался задушить девочку

В Волгограде бывший вагнеровец, завербованный на войну против Украины в колонии, где он отбывал срок за убийство, попытался задушить в подъезде дома 12-летнюю девочку.

На этот раз ребенку повезло: на крики о помощи в подъезд вышел житель дома и спугнул убийцу.

«Хероя» задержали, но зная, как к этому отребью относится путин и власти, нет гарантии, что он понесет наказание. россияне заслужили таких «хероев».

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36168

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