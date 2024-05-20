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«Херои», которых они заслужили: на болотах экс-вагнеровец пытался задушить девочку

«Херои», которых они заслужили: на болотах экс-вагнеровец пытался задушить девочку

В Волгограде бывший вагнеровец, завербованный на войну против Украины в колонии, где он отбывал срок за убийство, попытался задушить в подъезде дома 12-летнюю девочку.

На этот раз ребенку повезло: на крики о помощи в подъезд вышел житель дома и спугнул убийцу.

«Хероя» задержали, но зная, как к этому отребью относится путин и власти, нет гарантии, что он понесет наказание. россияне заслужили таких «хероев».

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36168

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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