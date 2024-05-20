Приготувала ножа та сокиру: 14-річна прихильниця ІДІЛ готувала теракт в австрійському Граці

В австрійському місті Грац дівчина-підліток з релігійних міркувань збиралася влаштувати різанину на площі Якомініплац, що є важливим транспортним вузлом міста

У суботу, 18 травня 2024 року, її було узято під варту. У підозрюваної вилучено предмети, приготовлені нею для скоєння злочину, а також агітаційні матеріали терористичної організації "Ісламська держава", інформує австрійське видання Der Standart.

Дівчині 14 років. Походить з Чорногорії.

Наразі вона не зізнається в підготовці злочину та відмовляється давати свідчення.

Як наголошується, на її електронному пристрої збережена історія чату, в якій явно йшлося про планування теракту на Якомініплац у Граці.

"Для цього дівчина вже підготувала зброю - сокиру та ніж, а також спеціальний одяг. Усе це вона сфотографувала та надіслала через месенджер імовірним "однодумцям" за кордоном. Атака мала на меті завдання шкоди "невірним", - пише Der Standart.

"Ісламізм, радикалізм і ненависть до інших не повинні мати анітрохи місця в нашому суспільстві", - сказав з приводу цієї події губернатор федеральної землі Штирія Крістофер Дрекслер.

Розслідуванням займається Управління державної безпеки та боротьби з екстремізмом Штирії, розповідає австрійський суспільний мовник ORF.

За даними журналістів, не допустити кровопролиття австрійським правоохоронцям допомогли колеги з ЄС, які й надали їм доступ до згаданого чату і повідомлення затриманої.

У дівчини також виявили відеозаписи боїв за участю ІДІЛ та страт людей.

Джерело: espreso.tv

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