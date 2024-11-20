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Телефонні дзвінки не зупинять путіна

Телефонні дзвінки не зупинять путіна

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Ще у вересні Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки писав про реальний ризик російської ядерної балаканини. Він полягає в тому, що окупанти битимуть по підстанціях українських АЕС.

«російські обстріли наближають ядерні ризики до кордонів України з ЄС», – попереджав тоді міністр енергетики Герман Галущенко.

Реальність такої загрози очевидна. Не випадково працівники МАГАТЕ, які 17 листопада знаходились на Хмельницькій АЕС, чули гучний вибух. Саме такою є справжня відповідь путіна на німецьке запрошення до розмови.

Залишається лише погодитись із заявою прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що «путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить».

Джерело: https://t.me/spravdi/43015

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