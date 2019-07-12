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В Мерефе мужчина убил продавщицу из-за несвежих пирожных: вынесен приговор

В Мерефе мужчина убил продавщицу из-за несвежих пирожных: вынесен приговор

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, трагедия случилась в конце марта прошлого года в Мерефе. Мужчина покупал продукты в магазине возле остановки общественного транспорта и у него возник конфликт с продавщицей из-за якобы несвежих пирожных. Чтобы прекратить скандал, женщина выгнала надоедливого покупателя из магазина, а оскорбленный мужчина решил отомстить обидчице.

Через несколько дней после ссоры он пришел в магазин с ножом, дождался, когда женщина останется в помещении сама и напал на нее - убийца нанес жертве три ранения. Истекая кровью, потерпевшая звала на помощь. На крики в магазин сбежались случайные прохожие, которые вызвали полицию и медиков.

Однако спасти 44-летнюю женщину не удалось, от полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.

Приговором суда 41-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

 

Агентство Телевидения Новости

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