В Москве суд вынес приговор Навальному

Суд в Москве вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Его приговорили к 3,5 годам колонии. Об этом сообщает Новая газета и РБК.

Как следует из трансляции судебного заседания, по сути суд заменил Навальному условный срок в 3,5 года на такой же реальный по делу "Ив Роше".

При этом из срока вычли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 7 месяцев.

Суд постановил отправление Навального в колонию общего режима.

Суд находит установленным факт систематического нарушения Навальным условий отбывания наказания. Утверждения Навального и его защиты о невозможности отмены условного осуждения из-за истечения испытательного срока противоречащими законодательству: он игнорировал вызовы в инспекцию ещё в период его действия.

Навальный сообщил ФСИН о выписке из Шарите и своём проживании в отеле только спустя два месяца, говорится в постановлении судьи. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, полагает судья

Доводы защиты Навального, связанные с ЕСПЧ, суд тоже счел несостоятельными: Страсбург не высказывался о незаконности приговора. Президиум Верховного суда не счел его подлежащим отмене.

Справка: Дело "Ив Роше" — о "мошенничестве" — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года. Их обвиняли в том, что они якобы обманом навязали косметической компании "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании" свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Однако позднее представители истца признали, что договор с Навальными был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. А сам истец в суд так и не пришел, а затем уволился из "Ив Роше".

Тем не менее суд приговорил Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком, который закончился только 29 декабря 2020 года. Теперь суд заменил этот срок на реальный, поскольку обвиняет Навального в том, что он якобы систематически нарушал условия испытательного срока.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что приговор по делу "Ив Роше" был политически мотивированным, произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

Напомним, как сообщалось, сегодня, 2 февраля, в Мосгорсуде проходило заседание по мере пресечения для Навального. ФСИН требовала заменить ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Возле здания Мосгорсуда были задержаны около 200 человек.

Агентство Телевидения Новости