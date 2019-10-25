В Слободском районе у троих мужчин нашли при себе наркотики

В Слободском районе Харькова правоохранители разоблачили нескольких мужчин, у которых изъяли наркотические вещества.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ньютона во дворе подозрительный мужчина ищет «закладки».

Прибывшие по адресу патрульные обнаружили 19-летнего парня. Он признался, что у него при себе есть наркотическое вещество - марихуана.

Выяснилось, что харьковчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

Во втором случае во время патрулирования полицейские также заметили на улице двух мужчин, которые заметно нервничали. На вопрос, имеют ли они при себе запрещенные вещества, один из них, 31-летний мужчина, признался, что приобрел наркотическое закладки в Интернет-магазине.

Кроме того, в полицию поступило сообщение, что на улице Среднеуральской какой-то парень ищет «закладки».

При выезде на место происшествия полицейскими был обнаружен 24-летний мужчина, который при себе имел сверток с наркотическим веществом. Он рассказал, что пришел по адресу забрать наркотики, которые заказал через Интернет-сайт.

Все изъятые вещества полицейские направили на экспертизу.

Следователями Слободского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Агентство Телевидения Новости