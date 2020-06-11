Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:58
Просмотров: 195

В Словакии бывший ученик пробрался в школу с ножом: есть раненные и погибшие

В Словакии бывший ученик пробрался в школу с ножом: есть раненные и погибшие

В словацком городе Врутки неизвестный совершил нападение с ножом в местной школе. 22-летний парень из города Мартина сначала ударил ножом двух взрослых и двух детей. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SME.

Полиция его застрелила и взяла ситуацию под контроль. По данным местных СМИ, нападавший был бывшим учеником этой школы.

"Один взрослый человек умер после его нападения", - сказал представитель полиции Михал Сливка. По предварительным данным, погибший был заместителем директора школы.

"Полиция применила к нападающему средства принуждения - оружие, после чего тот погиб", - сообщили в полиции. Нападавший был застрелен примерно в 200 метрах от школы.

Алена Крчова из оперативного центра скорой медицинской помощи рассказала о пяти пострадавших, в том числе о детях. По данным полиции, пострадали четверо человек - двое детей с порезами и двое взрослых уже находятся в больнице Мартина.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 