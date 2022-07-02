В Україні відкрили близько 20 тисяч кримінальних справ щодо воєнних злочинів рф

Правоохоронні органи документують злочини, які вчинені військовими рф на території України. Вже розпочато близько 20 тисяч кримінальних справ, у тому числі є й ті, що стосуються сексуального насильства.

Про це під час візиту до Запоріжжя повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, передає Укрінформ.

«Сьогодні правоохоронні органи, Національна поліція спільно з прокуратурою і інші підрозділи МВС працюють над тим, щоб максимально задокументувати всі ті злочини, які були вчинені рф на території України. Вже близько 20 000 таких кримінальних проваджень розпочато Національною поліцією по всій території України. Мова йде і про злочини відносно мирного населення, і інфраструктури», — сказала вона.

«Також ми орієнтуємо роботу Національної поліції та її підрозділів на фіксацію воєнних злочинів і відносно мирного населення, серед них є сексуальне насильство. Ми створимо спеціалізовану мобільну поліцейську групу, яка буде також працювати по області з метою виявлення таких злочинів і сподіваємось, що їй вдасться співпрацювати з Центром допомоги врятованим», — зазначила заступниця міністра внутрішніх справ України.

Щодо справ, які стосуються сексуального насильства, то наразі підрозділами Національної поліції відкрито 2 такі кримінальні справи. Також є справи відкриті прокуратурою та СБУ.

В МВС зазначили, що підрозділи поліції готові зафіксувати всі воєнні злочини, бо вони не мають строку давності. Всі матеріали будуть передані до міжнародного трибуналу, як доказ тих звірств, які вчинялись військовими рф на території України.

Источник: sprotyv.info

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