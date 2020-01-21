В Змиевском районе мужчина избил знакомого молотком по голове
В ходе ссоры 44-летний ранее судимый злоумышленник нанес молотком около пяти ударов своему знакомому в область головы. Об этом сообщили в ГУ НП в Харьковской области.
Сообщение о происшествии в поселке Слобожанское Змиевского района поступило в полицию 20 января около 16:30.
Как установили следователи, мужчины вместе употребляли спиртные напитки.
Между ними возникла ссора, в результате которой злоумышленник нанес тяжелые травмы своему товарищу.
34-летний пострадавший в бессознательном состоянии был доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу.
По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 по 15 лет.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления.