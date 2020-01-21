Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 80

В Змиевском районе мужчина избил знакомого молотком по голове

В Змиевском районе мужчина избил знакомого молотком по голове

В ходе ссоры 44-летний ранее судимый злоумышленник нанес молотком около пяти ударов своему знакомому в область головы. Об этом сообщили в ГУ НП в Харьковской области. 

Сообщение о происшествии в поселке Слобожанское Змиевского района поступило в полицию 20 января около 16:30.

Как установили следователи, мужчины вместе употребляли спиртные напитки.

Между ними возникла ссора, в результате которой злоумышленник нанес тяжелые травмы своему товарищу.

34-летний пострадавший в бессознательном состоянии был доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 по 15 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 