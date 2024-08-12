Вбив ножем волонтера у Харкові: чоловік отримав 13 років позбавлення волі

Прокурори Новобаварської окружної прокуратури Харкова у Верховному Суді відстояли вирок 39-річному чоловіку, засудженому за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що влітку 2018 року чоловік, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, прийшов до своїх батьків з вимогою дати йому 10 тисяч доларів США та ключі від сімейного автомобіля, оскільки заборгував великі суми перед кредиторами. Син поводився агресивно та погрожував спалити квартиру, якщо батьки відмовлять йому.

Злякавшись, батьки подзвонили старшому сину, який є керівником реабілітаційного центру, щоб той попросив волонтерів приїхати до них на допомогу та вгамувати молодшого сина.

Приїзд волонтерів не заспокоїв чоловіка. Навпаки, він дістав розкладний ніж і став погрожувати їм. Коли один з волонтерів підійшов ближче, зловмисник вдарив його ножем у грудну клітину — потерпілий помер на місці.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнавав та висував різні версії, намагаючись виправдати себе. Сторона захисту наполягала на тому, що чоловік оборонявся, оскільки його нібито хотіли незаконно позбавити волі та помістити в реабілітаційний центр на лікування, а вбивство сталось випадково.

Вироком суду першої інстанції чоловіку було призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі. Не погодившись з цим, сторона захисту оскаржила вказаний вирок у судах апеляційної та касаційної інстанцій, мотивуючи тим, що у діях обвинуваченого відсутній склад злочину.

Постановою Верховного Суду вирок суду першої інстанції залишено без змін. Постанова набрала законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Агентство Телевидения Новости