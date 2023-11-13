Вдарив ножем у шию: застілля на Харківщині

Поліція оголосила про підозру мешканцю Харківщини, який скоїв замах на вбивство.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого підозрюваний вдарив ножем потерпілого у шию.

52-річного постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні та надали медичну допомогу.З місця події вилучені речові докази.

49-річного нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку повідомлено про підозру за скоєння замаху на умисне вбивство.

Агентство Телевидения Новости