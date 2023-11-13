Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:47
Просмотров: 91

Вдарив ножем у шию: застілля на Харківщині

Вдарив ножем у шию: застілля на Харківщині

Поліція оголосила про підозру мешканцю Харківщини, який скоїв замах на вбивство.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого підозрюваний вдарив ножем потерпілого у шию.

52-річного постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні та надали медичну допомогу.З місця події вилучені речові докази.

49-річного нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловіку повідомлено про підозру за скоєння замаху на умисне вбивство.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 