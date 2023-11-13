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Вдарив ножем у шию: застілля на Харківщині
Поліція оголосила про підозру мешканцю Харківщини, який скоїв замах на вбивство.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого підозрюваний вдарив ножем потерпілого у шию.
52-річного постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні та надали медичну допомогу.З місця події вилучені речові докази.
49-річного нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до ізолятора тимчасового тримання.
Чоловіку повідомлено про підозру за скоєння замаху на умисне вбивство.