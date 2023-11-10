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Вдарив підлітка ножем у голову: поліція повідомила про підозру у скоєнні злочину
05 листопада близько 23:50 під час конфлікту 40-річний мешканець села Безруки Дергачівської ТГ спричинив ножове поранення голови 14-річному хлопцю.
Дитину доставили до медичного закладу, повідомляє пресслужба поліції Харківській області.
10 листопада співробітники відділу поліції № 3 ХРУП № 3 повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.