Вдарив перехожого консервною банкою та відібрав телефон: 7 років за ґратами

Прокурори органів прокуратури Харківської області довели провину трьох грабіжників.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківській області.

Один з грабіжників — 47-річний мешканець села Губарівка Богодухівського району.

Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області довели, що на початку серпня цього року чоловік підійшов до перехожого та попрохав цигарку.

Коли потерпілий став діставати цигарку з кишені, зловмисник вдарив його алюмінієвою банкою, яку тримав у руках.

Скориставшись розгубленістю перехожого, який не очікував на удар і не чинив опір, грабіжник забрав у нього телефон і втік з місця події. У подальшому зловмисник перепродав ґаджет.

Також встановлено, що протягом липня-серпня цього року він встиг вчинити ще й низку крадіжок.

Зокрема, чоловік проник на територію домоволодіння і виніс звідти інструменти, побутову техніку та металеві вироби, а також викрав велосипед, який стояв біля магазину без нагляду.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину.

Вироком Богодухівського районного суду Харківської області йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Інший грабіжник вчинив злочин у Харкові. Від його дій постраждав чоловік, який наприкінці липня минулого року перевозив речі в іншу квартиру і склав їх на землю, чекаючи на таксі разом зі своїм знайомим.

Серед іншого майна там була і сумка з ноутбуком — саме вона привабила зловмисника.

36-річний зловмисник, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, підійшов до чоловіків та завів з ними розмову, відволікаючи увагу.

У ході «спілкування» він встиг викрасти у потерпілого телефон, а потім схопив сумку з ноутбуком і втік з місця події.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав, однак за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні грабежу і призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Ще один грабіжник отримав покарання у виді 7 років 1 місяця позбавлення волі, його визнано винним за ч. 4 ст. 186 КК України. Так, прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова довели, що наприкінці липня минулого року 21-річний харків’янин, який вже був засуджений за вчинення крадіжки, пограбував чоловіка.

Зловмисник, знаходячись на проспекті Героїв Харкова, побачив чоловіка, який сидів на лавочці. Грабіжник підсів до нього і став вимагати віддати йому барсетку, яку той мав при собі.

Отримавши відмову, зловмисник вдарив декілька разів потерпілого в обличчя, забрав барсетку, у якій знаходились готівкові кошти та мобільний телефон, і втік з місця події.

Свою вину грабіжник визнав. Обвинувальний вирок виніс Орджонікідзевський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости